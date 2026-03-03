Зеленський: обговорення 20-пунктного плану застрягло на питанні територій, але Донбас я ніколи не залишу

Обговорення 20-пунктної угоди про завершення війни застрягло на питанні територій. Росія вимагає від України відступу з Донбасу, США пропонують обмін територіями, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійський газеті Сorriere.

Обмін не в інтересах України, зазначив він. Москві знадобиться багато сил, аби контролювати території, якщо їх залишить Україна.

"Вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас забрали. Чому ми повинні обмінювати свою територію на щось інше, що є частиною нашої батьківщини?" – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що США хочуть підписувати гарантії безпеки для України тільки разом із підписанням угоди з росіянами.

"Я не згоден з цим пунктом, але так воно і є. У нас також є готовий протокол з європейцями, але він також непідписаний. Є угоди про нашу реконструкцію, але вони можуть розпочатися лише після миру", – сказав він.

Президент додав, що вважає чистим божевіллям російську вимогу вивести війська України з Донбасу в односторонньому порядку. Для України компромісом є вже те, що вона готова заморожувати фронт на поточних лініях.

"По-перше, росіяни не хочуть іноземних військ в Україні. І я вважаю, що Європа повинна бути більш твердою в цьому питанні. Я не збираюся ставити під сумнів, чи є в Росії іноземні війська, наприклад, 10 000 північнокорейських солдатів. Я не розумію, чому Москва повинна вирішувати, які війська розміщені на нашій землі", – сказав він.

Зеленський додав, що "ніколи не залишить Донбас" і українців, які там живуть.

"Чому я маю це робити? Тому що Путін нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю. Крім того, наші найкращі оборонні опорні пункти знаходяться тут; якщо ми виведемо війська, росіяни матимуть вільний шлях до центру країни. Уявімо, що не європейці, а американці відправлять свої війська: на який термін? Я не хочу проводити паралелі, але згадаймо виведення військ з Афганістану. Що станеться, якщо через 10 років не Трамп, а інший президент США вирішить вивести свої війська? Нам потрібна сильна українська лінія оборони", – сказав президент.





Контекст

З листопада 2025 триває робота над угодою, що покладе край війні. Перші напрацювання до України привезли Сполучені Штати, і план містив неприйнятні умови. Його змінили і скоротили до 20 пунктів. Обговорення триває на тристоронніх зустрічах України, Росії і США.

Консенсусу немає стосовно питання територій. Росія вимагає від України, аби вона вивела війська з вільної частини Донбасу. США пропонують там "демілітаризовану зону". Йшлося і про те, що натомість Росія вийде з прикордонних Сумської і Харківської областей, хоча Україна переконана, що ворог все рівно не зможе утримувати ці землі тривалий час, тож ніякого обміну на Донбас бути не може. Крім того, Росія хоче керувати ЗАЕС, Україна пропонує спільне управління вдвох зі США, а Штати натомість хочуть управління на трьох.

Крім 20-пунктної угоди, Україна і партнери напрацювали документи про гарантії безпеки і про повоєнне відновлення (інвестиції). Штати хочуть підписувати гарантії лише разом з угодою про кінець війни, а Україна наголошує, що гарантії їй потрібні до цього. В них має бути чітко прописана роль кожного з партнерів у разі нового нападу Росії, а також бути закріплена точна дата вступу до ЄС, аби в Росії не вдалося зірвати інтеграцію.