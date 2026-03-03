ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Здоров'я Трампа знову під питанням: Білий дім пояснив висип на шиї президента

Стан шкіри глави американської держави викликав чергову хвилю спекуляцій щодо його здоров'я.

Висип на шиї Трампа
Фото: Guardian

У пресслужбі Білого дому оприлюднили коментар щодо появи президента США Дональда Трампа на публіці з висипом на шиї.

Як пише The Guardian, почервоніння помітили під час участі республіканця у церемонії нагородження Медалями за відвагу. Сильне подразнення вчергове сприйняли як ознаку серйозних проблем глави держави зі здоров'ям у його 79 років.

Проте в оточенні Трампа наполягають, що висип з'явився через "крем, який використовувався для превентивного догляду за шкірою". Особистий лікар президента стверджує, що Трамп застосовує засіб лише тиждень, а почервоніння може не зникати упродовж понад місяця.

Трамп регулярно дає приводи говорити про те, що з ним, можливо, щось негаразд. Упродовж першого року президентства він мав синці на руках, які пояснювали буцімто "великою кількістю рукостискань". Також на одному із засідань свого кабінету республіканець був помітно втомленим і відверто дрімав, заплющивши очі.

Офіційно у 2025 році єдиний діагноз, який поставили Трампу, це типова для його віку венозна недостатність в ногах. Також президент зізнавався, що вживає більшу дозу аспірину, ніж йому прописують лікарі, бо хоче мати менш густу кров. 

﻿
