Bloomberg: Катар та ОАЕ намагаються переконати Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном

Через конфлікт на нафту на світових ринках різко зросли.

Катар і Об’єднані Арабські Емірати активізували дипломатичні зусилля, щоб якнайшвидше зупинити війну США та Ізраїлю проти Ірану, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Доха та Абу-Дабі лобіюють союзників із метою переконати президента США Дональда Трампа знайти "шлях до виходу" з конфлікту. Дві держави прагнуть запобігти подальшій ескалації бойових дій і тривалому ціновому шоку на глобальних енергетичних ринках.

Як зазначає Bloomberg, перспектива багатотижневої регіональної війни є вкрай небажаним сценарієм для союзників США в Перській затоці – зокрема для ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару.

Країни регіону побоюються, що хаос, припинення авіасполучення та зростання безпекових ризиків можуть серйозно вдарити по їхніх економіках. Особливе занепокоєння викликає можливий відтік туристів та іноземних інвесторів, на яких значною мірою тримається економічне зростання держав Затоки.

Після початку війни державна компанія QatarEnergy призупинила виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному об’єкті через військові атаки.

Водночас у Саудівській Аравії роботу найбільшого нафтопереробного заводу було зупинено після удару безпілотників.

На тлі ескалації ціни на паливо різко зросли на світових ринках, а фондові індекси продемонстрували суттєве падіння. Інвестори оцінюють ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв із регіону, який залишається ключовим для глобальної енергетичної безпеки.