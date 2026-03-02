ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Катар та ОАЕ намагаються переконати Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном

Через конфлікт на нафту на світових ринках різко зросли.

Bloomberg: Катар та ОАЕ намагаються переконати Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Катар і Об’єднані Арабські Емірати активізували дипломатичні зусилля, щоб якнайшвидше зупинити війну США та Ізраїлю проти Ірану, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Доха та Абу-Дабі лобіюють союзників із метою переконати президента США Дональда Трампа знайти "шлях до виходу" з конфлікту. Дві держави прагнуть запобігти подальшій ескалації бойових дій і тривалому ціновому шоку на глобальних енергетичних ринках.

Як зазначає Bloomberg, перспектива багатотижневої регіональної війни є вкрай небажаним сценарієм для союзників США в Перській затоці – зокрема для ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару.

Країни регіону побоюються, що хаос, припинення авіасполучення та зростання безпекових ризиків можуть серйозно вдарити по їхніх економіках. Особливе занепокоєння викликає можливий відтік туристів та іноземних інвесторів, на яких значною мірою тримається економічне зростання держав Затоки.

Після початку війни державна компанія QatarEnergy призупинила виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному об’єкті через військові атаки. 

Водночас у Саудівській Аравії роботу найбільшого нафтопереробного заводу було зупинено після удару безпілотників.

На тлі ескалації ціни на паливо різко зросли на світових ринках, а фондові індекси продемонстрували суттєве падіння. Інвестори оцінюють ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв із регіону, який залишається ключовим для глобальної енергетичної безпеки.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies