Розвідка: торгівля між ЄС та Росією обвалилася до історичного мінімуму

Росія втратила статус ключового партнера Європи.

Фото: СЗРУ

Товарообіг між Європейським Союзом та Росією наприкінці 2025 року скоротився до найнижчих показників за всю історію спостережень, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, у порівнянні з четвертим кварталом 2021 року – останнім повним кварталом перед початком повномасштабної агресії РФ проти України – взаємна торгівля між сторонами зменшилася у 5,4 раза, або приблизно на 81,5%.

У період із першого кварталу 2022 року по четвертий квартал 2025 року експорт ЄС до Росії скоротився на 61%, тоді як імпорт із РФ обвалився на 90%. Частка Росії у структурі зовнішніх поставок Євросоюзу зменшилася з 3,2% до 1,2%, а в імпорті – з 9,2% до 1,0%. 

Таким чином, РФ фактично втратила статус одного з ключових торговельних партнерів об’єднаної Європи.

У четвертому кварталі 2025 року ЄС зафіксував стійкий профіцит у торгівлі з Росією – позитивне сальдо становило 1,5 млрд євро. Для порівняння, у другому кварталі 2022 року дефіцит Євросоюзу лише за енергоносіями досягав пікових 42,7 млрд євро. 

До кінця 2025 року цей показник скоротився до 3,3 млрд євро, що стало наслідком запровадження нафтового ембарго, різкого зменшення постачання російського газу та загального зниження цін на енергоресурси.

Наразі торгівля між сторонами зберігається лише за обмеженим переліком позицій. Росія продовжує отримувати з ЄС фармацевтичну продукцію, окремі види машинобудівної продукції та пластмаси – товари, що підпадають під гуманітарні винятки або не включені до санкційних списків.

У розвідці наголошують, що втрата цивілізованих ринків збуту, обмеження доступу до європейських технологій, інвестицій та фінансової інфраструктури поступово звужують можливості для модернізації та довгострокового розвитку російської економіки. 

Переорієнтація на альтернативні ринки не компенсує втрати європейського напрямку ані за якістю партнерств, ані за обсягами капіталу й технологічної кооперації.

﻿
