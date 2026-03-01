Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Розвідка: У Росії школярів масово навчають керувати бойовими дронами

Російські військові навчають дітей керувати БпЛА.

Розвідка: У Росії школярів масово навчають керувати бойовими дронами
Фото: Служба зовнішної розвідки України

У Росії набирає обертів системна мілітаризація шкільної освіти. Дітей навчають керувати бойовими безпілотниками під керівництвом військових та ветеранів війни проти України. 

Як розповідають у Службі зовнішної розвідки України, проєкт інтегровано у федеральний курс "Основи безпеки та захисту батьківщини", де акцент роблять на підготовці операторів БпЛА.

У Курській області регіональна влада оголосила себе однією з перших, хто виконав федеральне доручення. Уроки стартували в 23-й школі Курська, а в найближчі місяці програму планують поширити на всі школи регіону.

У Нижньогородській області десятикласників навчатимуть збирати та керувати дронами на уроках ОБЗБ у межах модуля "Військова підготовка. Основи військових знань". Понад 600 шкіл уже дооснащені обладнанням, а педагоги пройшли спеціальну перепідготовку. Практичні навички школярі відпрацьовують також під час навчальних зборів із початкової військової підготовки.

У Вологодській області реалізують національний проєкт "Безпілотні авіаційні системи". У Вологді відкрито центр практичної підготовки операторів БпЛА, а у 17 школах Вологди, Череповця та восьми округів створено гуртки зі збирання, проєктування та пілотування дронів. 

За 2024–2025 роки такі програми пройшли понад 400 школярів, а кількість бюджетних місць за спеціальністю "Експлуатація безпілотних авіаційних систем" у коледжі зросла вдвічі.

У Владивостоці планується інтегрувати вивчення БпЛА у уроки математики та фізики. Пілотний проєкт стартує у школі № 17, після чого його поширять на інші заклади для розвитку "інженерних компетенцій".

У розвідці наголошують, що це не лише навчання техніці: така програма фактично профілізує підлітків під потреби військово-промислового комплексу, а не на розвиток критичного мислення чи цивільних професій. 

Масова інтеграція бойової підготовки у шкільну програму вказує на стратегічну мету Кремля – виховання нового покоління операторів бойових дронів, готових до участі у майбутніх війнах.

﻿
