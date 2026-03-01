Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

​Від початку повномасштабної війни загинуло 114 рятувальників, - МВС

​Від початку повномасштабної війни загинуло 114 рятувальників, - МВС
Голова МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Від початку повномасштабноuj вторгнення Росії в Україну загинули 114 рятувальників.

Про це повідомив у Telegram глава МВС Ігор Клименко.

"Від початку повномасштабної війни 114 рятувальників загинули внаслідок російської агресії. Ми пам’ятаємо кожного", - написав він.

Клименко зазначив, що зима-2026 року була однією з найважчих зим в українській історії.

"Було справді важко — темно та холодно. Але ми встояли", - наголосив він.

Голова МВС подякував кожному, хто рятує життя та дбає про безпеку України.

﻿
