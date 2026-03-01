​Від початку повномасштабної війни загинуло 114 рятувальників, - МВС

Від початку повномасштабноuj вторгнення Росії в Україну загинули 114 рятувальників.

Про це повідомив у Telegram глава МВС Ігор Клименко.

"Від початку повномасштабної війни 114 рятувальників загинули внаслідок російської агресії. Ми пам’ятаємо кожного", - написав він.

Клименко зазначив, що зима-2026 року була однією з найважчих зим в українській історії.

"Було справді важко — темно та холодно. Але ми встояли", - наголосив він.

Голова МВС подякував кожному, хто рятує життя та дбає про безпеку України.