Росія продовжує терор українських міст. За цей тиждень ворог застосував проти України понад 1720 БпЛА, майже 1300 КАБів і більш ніж 100 ракет.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Українці живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї. Лише за останній тиждень зими понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіаційних бомб і більш ніж 100 ракет різних типів застосувала Росія проти України", – ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що пропри все українці пройшли цю складну зиму, коли "Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі".

"За три місяці зими понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів, із яких більшість – це російсько-іранські "шахеди", росіяни випустили проти наших людей. Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході", – наголошує глава держави.

Володимир Зеленський підкреслює: "злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини. Я дякую всім, хто допомагає Україні захищатися і зберігати життя".