На Дніпропетровщині через обстріли РФ одна людина загинула, ще четверо поранені

Унаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині одна людина загинула, ще четверо – дістали поранень. За ніч ворог 10 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог поцілив по райцентру і Покровській громаді. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та авто. Постраждала жінка.

У Синельниківському районі під ударом були Славгородська і Межівська громади. Понівечене житло. Загинув чоловік, ще один чоловік та жінка дістали поранень.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджені дві оселі. Поранений чоловік.