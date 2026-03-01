Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
На Дніпропетровщині через обстріли РФ одна людина загинула, ще четверо поранені

Ворог здійснив обстріл трьох районів Дніпропетровської області.

наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині одна людина загинула, ще четверо – дістали поранень. За ніч ворог 10 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог поцілив по райцентру і Покровській громаді. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та авто. Постраждала жінка.

У Синельниківському районі під ударом були Славгородська і Межівська громади. Понівечене житло. Загинув чоловік, ще один чоловік та жінка дістали поранень.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджені дві оселі. Поранений чоловік.

