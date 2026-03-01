Росіяни атакували дроном цивільне авто у Запорізькій області, поранено людину

Російські війська атакували FPV-дроном цивільне авто в Оріхові Запорізької області. Поранень зазнав водій.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Годину тому росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в Оріхові. 67-річний водій дістав поранень", – ідеться у повідомленні.
Чоловікові надається медична допомога.
- Впродовж минулої доби російські війська завдали 781 удар по 36 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.