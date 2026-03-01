ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Росіяни атакували дроном цивільне авто у Запорізькій області, поранено людину

Водій авто зазнав поранень.

Росіяни атакували дроном цивільне авто у Запорізькій області, поранено людину
Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року
Фото: Telegram/Ігор Клименко

Російські війська атакували FPV-дроном цивільне авто в Оріхові Запорізької області. Поранень зазнав водій.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Годину тому росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в Оріхові. 67-річний водій дістав поранень", – ідеться у повідомленні. 

Чоловікові надається медична допомога. 

