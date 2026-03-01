Росіяни атакували дроном цивільне авто у Запорізькій області, поранено людину

"Годину тому росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в Оріхові. 67-річний водій дістав поранень", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies