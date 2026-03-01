Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ворог намагається обійти оборону ЗСУ біля Мирнограда на Донеччині

Російська армія намагається здійснити оточення з північного сходу та південного заходу.

Сили оборони: ворог намагається обійти оборону ЗСУ біля Мирнограда на Донеччині
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У районі Мирнограда Донецької області російські війська після невдалих спроб прорвати оборону українських сил намагаються здійснити оточення з північного сходу та південного заходу.

Про це повідомляє Таврійська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляють військові, для маневрів на цих напрямках російські окупанти дедалі частіше використовують квадроцикли через їхню кращу прохідність та вантажопідйомність. Іноді на одному транспортному засобі пересуваються чотири військових.

"Проте попри очевидні переваги квадроцикли мають і суттєві недоліки – зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів", – підкреслюють військові.

Українські бійці ДШВ продовжують виконувати бойові завдання в самому Мирнограді та на його північних околицях.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies