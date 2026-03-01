Сили оборони: ворог намагається обійти оборону ЗСУ біля Мирнограда на Донеччині

Російська армія намагається здійснити оточення з північного сходу та південного заходу.

У районі Мирнограда Донецької області російські війська після невдалих спроб прорвати оборону українських сил намагаються здійснити оточення з північного сходу та південного заходу.

Про це повідомляє Таврійська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляють військові, для маневрів на цих напрямках російські окупанти дедалі частіше використовують квадроцикли через їхню кращу прохідність та вантажопідйомність. Іноді на одному транспортному засобі пересуваються чотири військових.

"Проте попри очевидні переваги квадроцикли мають і суттєві недоліки – зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів", – підкреслюють військові.

Українські бійці ДШВ продовжують виконувати бойові завдання в самому Мирнограді та на його північних околицях.