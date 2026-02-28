Головне за суботу, 28 лютого: понад 130 боєзіткнень, операція “Епічна лють”

Бойові дії на Донеччині, 132 бойових зіткнення, ворожі обстріли, повідомлення про смерть Верховного лідера Ірану. Яким запам’ятається 1466-й день повномасштабної війни.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї мертвий, повідомляють Reuters та Times of Israel з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Його тіло знайдено.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «більше немає».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 лютого відбулося 132 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак.

Близько 20 людей зазнали поранень унаслідок влучання іранської балістичної ракети в Тель-Авіві, повідомляє Times of Israel із посиланням на екстрені служби.

Серед постраждалих — жінка віком близько 40 років у критичному стані, вона без свідомості, їй надають допомогу на місці, повідомила служба швидкої допомоги «Маген Давид Адом».

Президент США Дональд Трамп закликав іранців повалити уряд держави на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, президент США назвав військову кампанію «масштабною та тривалою».

«Військові Сполучених Штатів проводять масштабну та безперервну операцію, щоб запобігти цій дуже злій, радикальній диктатурі, яка загрожує Америці та нашим основним інтересам національної безпеки, – заявив Дональд Трамп. – Ми збираємося знищити їхні ракети та зрівняти з землею їхню ракетну промисловість».

Американські військові використовують судна та винищувачі для завдавання масованих ударів по Ірану в рамках операції “Epic Fury” (“Епічна лють”).

