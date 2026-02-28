Reuters: Хаменеї мертвий, його тіло знайдено

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї мертвий, повідомляють Reuters та Times of Israel з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Його тіло знайдено.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «більше немає».

Атака США та Ізраїлю на Іран