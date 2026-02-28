Reuters: Хаменеї мертвий, його тіло знайдено

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї мертвий, повідомляють Reuters та Times of Israel з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.
Його тіло знайдено.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «більше немає».
Атака США та Ізраїлю на Іран
- Сьогдорні вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. За його словами, метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму.
- У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
- У п'ятницю переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.