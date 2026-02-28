Іранське державне інформагентство повідомило про 40 загиблих внаслідок ізраїльського удару по школі в Ірані

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану має базу в Мінабі, де розташована школа.

Дим у центрі Тегерана після атаки Ізраїлю, 28 лютого 2026 року

Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило про щонайменше 40 загиблих внаслідок ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у місті Мінаб в південній провінції Хормозган.

45 людей отримали поранення внаслідок нападу, стверджує інформаційне агентство.

Відомо, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану має базу в Мінабі.

