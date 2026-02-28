Bloomberg: РФ може вийти з мирних переговорів, якщо Україна не погодиться віддати територію Донбасу

РФ готова відмовитися від претензій на Дніпропетровську, частини Запорізької та Херсонської областей

переговори України, США і Росії у Женеві, 16 лютого 2026 року

Росія все частіше стала говорити про те, що не бачить сенсу продовжувати мирні переговори під керівництвом США, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За словами двох співрозмовників, близьких до Кремля, переговори заплановані попередньо на 4-5 березня. Саме вони ожуть стати вирішальними для досягнення угоди про припинення війни. Якщо президент України Володимир Зеленський не зробить поступку щодо Донбасу, Росія, ймовірно, може вийти з мирних переговорів.

Росія нібито готова підписати проект меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з частини Донецької області, яку контролює зараз. Незабаром після цього нібито відбудеться саміт президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним для підтвердження угоди.

Зеленський наполягає, що Донецька область, що перебуває під контролем України, є стратегічно важливою для оборони країни, і Київ не визнає незаконну окупацію жодної частини української території. Президент запропонував припинення вогню вздовж існуючих ліній фронту та гарантії безпеки від США та Європи.

За даними джерел, Росія готова відвести війська з Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, та відмовитися від претензій на частину Херсонщини та Запоріжжя.

Особливо обговорюється майбутнє Запорізької АЕС: Росія пропонує трьохстороннє управління разом із США та Україною, тоді як Київ підтримує 50/50 розподіл із США.

Також Кремль нібито готовий погодитися на моніторинг перемир'я під керівництвом США і відмовитися від вимоги обмежити чисельність ЗСУ, але, як і раніше, проти присутності іноземних військ в Україні, сказали співрозмовники.

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.