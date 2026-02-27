Трамп заявив про можливе «дружнє захоплення» Куби

Він не озвучив жодних деталей про те, як би це мало відбуватися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з урядом Куби щодо можливості «дружнього захоплення» країни, цитує CNN.

За словами Трампа, Куба перебуває у скрутному становищі, і США могли б зробити щось позитивне для людей, які були змушені залишити країну.

Американський президент не уточнив, як саме буде відбуватися цей процес і не назвав жодних термінів.

Ця заява пролунала через кілька днів після інциденту, під час якого кубинські солдати відкрили вогонь по човну, що намагався увійти на територію острова. Тоді вбили чотирьох людей, серед яких був громадянин США.

Держсекретар Марко Рубіо назвав цей інцидент «дуже незвичним» і таким, що не є частиною офіційної операції. Адміністрація Трампа продовжує розслідувати обставини події.

Адміністрація США останніми тижнями посилює тиск на керівництво Куби після того, як домоглася зміни влади у Венесуелі. Трамп підкреслив, що кубинський уряд має серйозні проблеми з фінансуванням.