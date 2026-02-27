Партія цікавиться в уряду про проблеми в областях протидії дронам, радіоелектронної боротьби та захисту мобільних сил.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» викликала занепокоєння у сфері безпеки в Берліні через офіційний запит до уряду з проханням надати інформацію про вразливості в обороні НАТО, пише Politico.

Цей запит стосується детального аналізу навчань Hedgehog 2025 в Естонії, під час яких українські фахівці з дронів виявили слабкі місця в обороні Альянсу. У своєму листі речник АдН з питань оборони вимагав від уряду прозвітувати про виявлені прогалини в можливостях, зокрема, в областях протидії дронам, радіоелектронної боротьби та захисту мобільних сил, а також уточнити, коли ці вразливості будуть усунені.

Німецькі урядовці та члени оборонного комітету парламенту попереджають, що така інформація може бути корисною для Кремля та становить загрозу для безпеки Німеччини, якщо потрапить у «неправильні руки».

Оцінки військових навчань часто розкривають детальну інформацію про те, наскільки вразливими були певні підрозділи, як швидко вони були нейтралізовані та скільки часу знадобиться для вирішення виявлених проблем. В умовах швидкої еволюції тактики використання дронів, знання про те, як довго можуть зберігатися такі вразливості, надає стратегічну перевагу противнику.

Це не перший випадок, коли запити АдН викликають занепокоєння, оскільки раніше партія вже подавала детальні питання про маршрути військових перевезень, захист інфраструктури та системи безпеки.

Деякі німецькі чиновники навіть звинувачували АдН у «систематичному розвідуванні критичної інфраструктури» за завданням Кремля.