Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» викликала занепокоєння у сфері безпеки в Берліні через офіційний запит до уряду з проханням надати інформацію про вразливості в обороні НАТО, пише Politico.
Цей запит стосується детального аналізу навчань Hedgehog 2025 в Естонії, під час яких українські фахівці з дронів виявили слабкі місця в обороні Альянсу. У своєму листі речник АдН з питань оборони вимагав від уряду прозвітувати про виявлені прогалини в можливостях, зокрема, в областях протидії дронам, радіоелектронної боротьби та захисту мобільних сил, а також уточнити, коли ці вразливості будуть усунені.
Німецькі урядовці та члени оборонного комітету парламенту попереджають, що така інформація може бути корисною для Кремля та становить загрозу для безпеки Німеччини, якщо потрапить у «неправильні руки».
Оцінки військових навчань часто розкривають детальну інформацію про те, наскільки вразливими були певні підрозділи, як швидко вони були нейтралізовані та скільки часу знадобиться для вирішення виявлених проблем. В умовах швидкої еволюції тактики використання дронів, знання про те, як довго можуть зберігатися такі вразливості, надає стратегічну перевагу противнику.
Це не перший випадок, коли запити АдН викликають занепокоєння, оскільки раніше партія вже подавала детальні питання про маршрути військових перевезень, захист інфраструктури та системи безпеки.
Деякі німецькі чиновники навіть звинувачували АдН у «систематичному розвідуванні критичної інфраструктури» за завданням Кремля.
- Hedgehog 2025 – це ті навчання, де українські оператори дронів розбили зведену бойову групу чисельністю кілька тисяч військових НАТО, до якої входили, зокрема, британські та естонські військові, що намагалися здійснити механізований наступ.
- Hedgehog 2025 об’єднали понад 16 000 військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими операторами безпілотників, зокрема військовими, тимчасово відрядженими з фронту. Вони моделювали «спірне та перевантажене» поле бою з різними типами дронів.