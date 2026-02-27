Британський уряд вирішив піти на порятунок єдиного в країні заводу з виробництва гелікоптерів

Уряд Великобританії має намір схвалити контракт розміром 1 мільярд фунтів стерлінгів на придбання 23 військових гелікоптерів, які має виготовити єдиний у країні спеціалізований завод, передає ВВС.

Італійська компанія Leonardo, які належить завод, раніше опинилася в невизначеному становищі після скасування візиту міністра оборони Джона Гілі для підписання контракту. Однак згодом стало відомо, що угоду таки підпишуть.

Генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані заявляв, що майбутнє виробництва, де працює 3 000 осіб, опиниться під загрозою, якщо контракт не укладуть. Втручання прем'єр-міністра Кіра Стармера і канцлера скарбниці Рейчел Рівз було зумовлене необхідністю захистити робочі місця, а також безпековим питанням.

Уряд раніше відкладав ухвалення такого рішення, попри те, що термін дії тендерної пропозиції спливає 1 березня.

Завод у Йовілі, історія якого починається ще з 1915 року, підтримує ще 9 000 робочих місць у ланцюгу постачання. Профспілка Unite назвала це рішення «величезною перемогою» для працівників аерокосмічного сектору, водночас розкритикувавши тривалий час роздумів влади. Це рішення є частиною ширших планів уряду щодо збільшення оборонних витрат для протидії зростаючим загрозам безпеці.