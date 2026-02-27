У Іспанії заарештували сина українського банкіра Адаріча за підозрою у вбивстві батька

Розшукують ще чотирьох осіб, які можуть бути причетні до злочину.

В Іспанії затримали сина колишнього українського банкіра та бізнесмена Олександра Адаріча, який загинув у січні в Мілані, пише агенція Ansa.

Поліція підозрює чоловіка у викраденні свого батька з метою вимагання 250 тисяч євро у криптовалюті, що призвело до смерті потерпілого.

Трагедія сталася 23 січня: 54-річний Адаріч, який мав українське та румунське громадянство, випав із вікна четвертого поверху готелю у центрі Мілана. Слідство встановило, що син заманив батька до міста під приводом ділової зустрічі. В номері на бізнесмена чекала пастка: його силоміць утримували, намагаючись змусити переказати велику суму в криптовалюті.

На тілі загиблого виявили сліди насильства на шиї та зап'ястях. Камери відеоспостереження й аналіз телефонних розмов підтвердили, що син був єдиним, хто перебував у кімнаті в момент падіння батька.

Поліція розшукує ще щонайменше чотирьох спільників, які можуть бути причетні до банди, що спеціалізується на вимаганні криптовалюти.

Після інциденту син втік до Іспанії, де розповідав поліції неправдоподібну історію про те, що їх обох викрали, але його відпустили за умови мовчання. Наразі вирішується питання про його екстрадицію до Італії. Остаточну причину смерті бізнесмена має встановити експертиза 9 березня.