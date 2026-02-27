Румунія піднімала винищувачі F-16 через російський дрон біля кордону

У Міноборони планують провести операцію з пошуку уламків російського БпЛА.

Уранці 27 лютого Румунія піднімала у повітря два винищувачі F-16 через наближення російського безпілотника до державного кордону. Згодом українські сили ППО збили ворожий дрон за приблизно 100 метрів від румунського населеного пункту Кілія-Веке.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

За інформацією відомства, вранці Росія здійснила нові повітряні атаки на українські порти на Дунаї. Радари румунського Міноборони зафіксували безпілотник в українському повітряному просторі, який рухався у напрямку північної частини повіту Тулча.

О 08:45 для мешканців регіону було оголошено попередження через систему RO-Alert.

"Відповідно до процедур повітряного патрулювання, о 09:04 два літаки F-16 Fighting Falcon були підняті в повітря з авіабази Фетешть для спостереження за повітряним простором", – йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин екіпажі підтвердили радіолокаційний контакт із ціллю на відстані близько 9 км від Кілії-Веке – на території України. О 09:13 безпілотник був знищений системами ППО Збройних сил України поблизу кордону.

У Міноборони Румунії зазначили, що через близькість місця падіння до державного кордону спеціалізовані служби планують провести пошукову операцію для виявлення можливих уламків, які могли впасти на території країни.