СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російський дрон біля кордону

У Міноборони планують провести операцію з пошуку уламків російського БпЛА.

F16 під час відкриття Європейського навчального центру F-16 на авіабазі «Лейтенант Авіатор Георге Мочорніта» в Борчі, Румунія, 1
Фото: EPA/UPG

Уранці 27 лютого Румунія піднімала у повітря два винищувачі F-16 через наближення російського безпілотника до державного кордону. Згодом українські сили ППО збили ворожий дрон за приблизно 100 метрів від румунського населеного пункту Кілія-Веке. 

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

За інформацією відомства, вранці Росія здійснила нові повітряні атаки на українські порти на Дунаї. Радари румунського Міноборони зафіксували безпілотник в українському повітряному просторі, який рухався у напрямку північної частини повіту Тулча.

О 08:45 для мешканців регіону було оголошено попередження через систему RO-Alert. 

"Відповідно до процедур повітряного патрулювання, о 09:04 два літаки F-16 Fighting Falcon були підняті в повітря з авіабази Фетешть для спостереження за повітряним простором", – йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин екіпажі підтвердили радіолокаційний контакт із ціллю на відстані близько 9 км від Кілії-Веке – на території України. О 09:13 безпілотник був знищений системами ППО Збройних сил України поблизу кордону.

У Міноборони Румунії зазначили, що через близькість місця падіння до державного кордону спеціалізовані служби планують провести пошукову операцію для виявлення можливих уламків, які могли впасти на території країни.

