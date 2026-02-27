США запропонували винагороду розміром $10 млн за інформацію про мексиканських наркобосів

Якщо інформація призведе до арешту, то гроші обіцяють виплатити.

США пропонують винагороду розміром 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту босів мексиканського картелю Сіналоа.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати пропонують винагороду до 5 мільйонів доларів кожному за інформацію, яка призведе до арештів або засудження Рене Арсате-Гарсії та Альфонсо Арсате-Гарсії. Це – два брати, яких ймовірно вважають босами мексиканського картелю Сіналоа.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.