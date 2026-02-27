США запропонували винагороду розміром $10 млн за інформацію про мексиканських наркобосів

США пропонують винагороду розміром 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту босів мексиканського картелю Сіналоа.
Сполучені Штати пропонують винагороду до 5 мільйонів доларів кожному за інформацію, яка призведе до арештів або засудження Рене Арсате-Гарсії та Альфонсо Арсате-Гарсії. Це – два брати, яких ймовірно вважають босами мексиканського картелю Сіналоа.
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.
- Тим часом члени картелю “Нове покоління Халіско” (CJNG), однієї з найпотужніших і найстрашніших злочинних організацій у Мексиці, розв'язали хвилю насильства у 20 мексиканських штатах.
- Вони підпалювали підприємства та зводили вогняні барикади у відповідь на вбивство свого лідера Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як “Ель Менчо”, який помер під вартою в неділю невдовзі після захоплення мексиканськими спецпризначенцями.
- Ель Менчо був одним із найбільш розшукуваних наркоторговців у світі. США пропонували винагороду у $15 млн за його затримання. Його звинувачували в контрабанді великих обсягів кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон США.