Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Світ

США запропонували винагороду розміром $10 млн за інформацію про мексиканських наркобосів

Якщо інформація призведе до арешту, то гроші обіцяють виплатити. 

США запропонували винагороду розміром $10 млн за інформацію про мексиканських наркобосів
Фото: medium.com

США пропонують винагороду розміром 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту босів мексиканського картелю Сіналоа.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати пропонують винагороду до 5 мільйонів доларів кожному за інформацію, яка призведе до арештів або засудження Рене Арсате-Гарсії та Альфонсо Арсате-Гарсії. Це – два брати, яких ймовірно вважають босами мексиканського картелю Сіналоа.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США. 

  • Тим часом члени картелю “Нове покоління Халіско” (CJNG), однієї з найпотужніших і найстрашніших злочинних організацій у Мексиці, розв'язали хвилю насильства у 20 мексиканських штатах.
  • Вони підпалювали підприємства та зводили вогняні барикади у відповідь на вбивство свого лідера Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як “Ель Менчо”, який помер під вартою в неділю невдовзі після захоплення мексиканськими спецпризначенцями.
  • Ель Менчо був одним із найбільш розшукуваних наркоторговців у світі. США пропонували винагороду у $15 млн за його затримання. Його звинувачували в контрабанді великих обсягів кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон США.
﻿
