Промова Трампа у Конгресі мала гірші рейтинги, ніж минулорічна

Зацікавленість авдиторії у виступі глави держави виявилася меншою, ніж одразу після його повернення у Білий дім.

Рекордна за тривалістю промова президента США Дональда Трампа під час спільного засідання двох палат Конгресу не змогла зібрати більше телевізійної авдиторії, ніж у 2025 році.

Як пише The Hill, 2-годинний виступ республіканця дивилися трохи більше 32 мільйонів американців. Це гірший показник, ніж минулоріч, коли перший великий виступ Трампа після повернення на посаду президента зацікавив 36 мільйонів людей у США.

Рейтинг цьогорічного State of the Union фактично дорівнює тому, який супроводжував останню промову у Конгресі попередника Трампа Джо Байдена у 2024 році.

Під час своєї першої каденції Трампу вдалося зібрати біля телеекранів 47 мільйонів американців, коли він виступав у парламенті вперше у 2017 році. Але абсолютний рекорд утримує Барак Обама, чий виступ 2009 року подивилися 52 мільйони.

До статистики включено лише ті перегляди, які відбувалися у кабельній мережі наживо, без показників численних онлайн-трансляцій.