Президент США Дональд Трамп виголошує щорічну промову перед Конгресом (доповнюється)

Ключовий момент для визначення політичного ландшафту у США в рік проміжних виборів, які можуть повністю змінити розклад сил у Конгресі.

Президент США Дональд Трамп виголошує щорічну промову перед Конгресом (доповнюється)
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступає перед обома палатами Конгресу на урочистому засіданні з промовою State of the Union, яку називають найважливішою за обидві його каденції. Далі - найважливіші заяви республіканця. 

"Рік тому я отримав у спадок країну в кризі з відкритими кордонами, але сьогодні я можу сказати з гордістю, що ми досягли неймовірної трансформації, найбільшої за століття".

"Після чотирьох років напливу мігрантів, які не перевірялися, не контролювалися, ми нарешті отримали найбезпечніший кордон, а за останні 12 місяців нуль нелегальних мігрантів потрапили до нашої країни".

"Адміністрація Байдена допустила найгіршу інфляцію за роки, але ми лише за 12 місяців змогли опустити її до позначки менше 2%, так само і ціни на паливо, і ставки за іпотекою". 

"Я досяг за 12 місяців домовленостей про інвестиції у Сполучені Штати в розмірі 18 мільярдів доларів, попередня адміністрація зупинилася на менш ніж 1 мільярді".

"Ми занадто багато виграємо, мене питають - пане президенте, ми не звикли так багато вигравати, що нам з цим робити? Я кажу, зачекайте, ми виграватимемо ще більше". 

"Ми запропонували найбільші зниження податків в історії, і республіканська більшість це погодила, дякую. Усі демократи голосували проти нашого Великого Прекрасного Законопроєкту".

"Інші країни обкрадали нас на мільярди доларів, і тепер вони щасливі, бо Верховний суд скасував мої тарифи. Але хороша новина в тому, що більшість країн хочуть зберегти наші угоди про торгівлю, про які ми домовилися".

"Тарифи, за які платять інші країни, мають замінити податок на доходи для американців, щоб трильйони і трильйони доларів надходили в нашу країну". 

