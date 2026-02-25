На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
США запровадили санкції проти російських кіберзлочинців

До списку потрапили чотири громадяни Росії і три компанії.

США запровадили санкції проти російських кіберзлочинців
Фото: Наша Нива

Міністерство фінансів США 24 лютого оголосило про санкції проти росіянина Сергія Зеленюка та його компанії Operation Zero, а також пов’язаних з ним осіб. 

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на заяву Мінфіну США.

Запроваджені санкції пов'язані з кібердіяльністю, яка шкодить інтересам США.

За наявними даними, компанія Operation Zero придбала щонайменше вісім кіберінструментів, створених виключно для уряду США та його союзників, які були викрадені з американської компанії. Згодом ці інструменти перепродавалися клієнтам у країнах поза НАТО, включно з іноземними спецслужбами.

Санкції також поширюються на помічницю Зеленюка Марину Васанович, компанію Special Technology Services LLC (ОАЕ), а також на Азізжона Мамашоєва та Олега Кучерова, пов’язаних із російською кіберзлочинною групою.Під санкції потрапила й компанія Advance Security Solutions, що базується в ОАЕ.

  "Якщо ви крадете американські секрети, ми притягнемо вас до відповідальності", — сказав Міністр фінансів США Скотт Бессент.

  • 24 лютого, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій. 
﻿
