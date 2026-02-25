США запровадили санкції проти російських кіберзлочинців

До списку потрапили чотири громадяни Росії і три компанії.

Міністерство фінансів США 24 лютого оголосило про санкції проти росіянина Сергія Зеленюка та його компанії Operation Zero, а також пов’язаних з ним осіб.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на заяву Мінфіну США.

Запроваджені санкції пов'язані з кібердіяльністю, яка шкодить інтересам США.

За наявними даними, компанія Operation Zero придбала щонайменше вісім кіберінструментів, створених виключно для уряду США та його союзників, які були викрадені з американської компанії. Згодом ці інструменти перепродавалися клієнтам у країнах поза НАТО, включно з іноземними спецслужбами.

Санкції також поширюються на помічницю Зеленюка Марину Васанович, компанію Special Technology Services LLC (ОАЕ), а також на Азізжона Мамашоєва та Олега Кучерова, пов’язаних із російською кіберзлочинною групою.Під санкції потрапила й компанія Advance Security Solutions, що базується в ОАЕ.

"Якщо ви крадете американські секрети, ми притягнемо вас до відповідальності", — сказав Міністр фінансів США Скотт Бессент.