Директорка Лувра пішла у відставку - раніше її захищав Макрон

Лоранс де Кар, яка з 2021 року перебувала на посаді директорки музею Лувр у Парижі, подала на розгляд президента Франції Емманюеля Макрона заяву про відставку.

Як пише BBC, глава держави привітав це рішення і заявив, що найвідоміший музей світу "потребує спокійного й сильного нового імпульсу для втілення в життя усіх запланованих проєктів щодо безпеки та модернізації".

Де Кар зазнала нищівної критики після того, як розслідування пограбування Лувра у жовтні 2025 року вказало на кричущі недоліки у системі відеоспостереження палацу і вкрай застаріле безпекове обладнання. Директорка скаржилася, що не мала змоги спрямувати бюджет музею на ліквідацію цих проблем.

Спершу Емманюель Макрон став на бік керівниці музею і відмовився приймати її відставку. Проте після оприлюднення минулого тижня попередніх результатів роботи парламентської комісії щодо порушень у Луврі змінив свою думку.

Окрім пограбування, Лувр в останні місяці мав вдосталь й інших негараздів. В одній з галерей виявили загрозу падіння стелі, а згодом прорив труби пошкодив експонати з Єгипту.