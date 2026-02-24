У Луврі активісти виставили фото експринца Ендрю на знак протесту

22 лютого активісти Everyone Hates Elon повісили фотографію Ендрю Маунтбеттен-Віндзора всередині Лувру. Про це пише The Art Newspapper.
Йдеться про знімок, зроблений фотографом Reuters Філом Нобл 19 лютого в Норфолку, після звільнення позбавленого титулу принца з-під варти.
Акція приурочена до арешту Ендрю Маунтбеттен-Віндзора минулого тижня за підозрою у зловживанні державною посадою.
Ініціатори протесту оприлюднили відео в Instagram, в якому показали процес встановлення фото. Публікація супроводжується підписом: «Вони кажуть: «повісьте це в Луврі». От ми й повісили».
Зображення оздобили рамкою з ефектом позолоти, а поряд додали таблицю з написом: «Тепер він пітніє – 2026» – трансформований вислів, запозичений з першої шпальти вечірнього випуску газети The Sun того дня з посиланням до цитати Маунтбеттен-Віндзора BBC у 2019 році, де він заявив, що не пітніє. Тоді це було запереченням тверджень Вірджинії Джуффре про те, що брат короля «рясно пітнів», коли танцював з нею в лондонському нічному клубі. Фото з написом були виставлені протягом близько 15 хвилин, доки працівники Лувру не зняли їх.
«Ми вирішили показати колишньому принцу Ендрю, яким запамʼятає його світ, розмістивши це культове фото арешту в Луврі. Сподіваємося, це лише початок. Справедливість для всіх жертв Епштейна», – заявив представник активістської групи.
У Луврі інцидент не коментували.
Про Ендрю Маунтбеттен-Віндзора:
-
член королівської роботи Британії – другий син покійної королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького;
-
у 2021 році одна з жертв американського фінансиста і торговця людьми Джеффрі Епштейна – Вірджинія Джуффре подала на тодішнього принца Ендрю до суду за звинуваченням у зґвалтуванні. У квітні 2025 року жінка вчинила самогубство;
-
у 2022 році через секс-скандал втратив військові звання і титул «Його королівська Високість»
-
у 2025 році відмовився від титулу герцога Йоркського, а пізніше в тому ж році король Чарльз III позбавив його титулу принца на тлі звинувачень брата у зв'язках з Джеффрі Епштейном;
-
19 лютого на свій 66-й день народження його заарештували за підозрою у зловживанні державною посадою. Він пробув під вартою близько 12 годин, після чого був звільнений.