У Луврі активісти виставили фото експринца Ендрю на знак протесту

22 лютого активісти Everyone Hates Elon повісили фотографію Ендрю Маунтбеттен-Віндзора всередині Лувру. Про це пише The Art Newspapper.

Йдеться про знімок, зроблений фотографом Reuters Філом Нобл 19 лютого в Норфолку, після звільнення позбавленого титулу принца з-під варти.

Акція приурочена до арешту Ендрю Маунтбеттен-Віндзора минулого тижня за підозрою у зловживанні державною посадою.

Ініціатори протесту оприлюднили відео в Instagram, в якому показали процес встановлення фото. Публікація супроводжується підписом: «Вони кажуть: «повісьте це в Луврі». От ми й повісили».

Зображення оздобили рамкою з ефектом позолоти, а поряд додали таблицю з написом: «Тепер він пітніє – 2026» – трансформований вислів, запозичений з першої шпальти вечірнього випуску газети The Sun того дня з посиланням до цитати Маунтбеттен-Віндзора BBC у 2019 році, де він заявив, що не пітніє. Тоді це було запереченням тверджень Вірджинії Джуффре про те, що брат короля «рясно пітнів», коли танцював з нею в лондонському нічному клубі. Фото з написом були виставлені протягом близько 15 хвилин, доки працівники Лувру не зняли їх.

«Ми вирішили показати колишньому принцу Ендрю, яким запамʼятає його світ, розмістивши це культове фото арешту в Луврі. Сподіваємося, це лише початок. Справедливість для всіх жертв Епштейна», – заявив представник активістської групи.

У Луврі інцидент не коментували.

Про Ендрю Маунтбеттен-Віндзора: