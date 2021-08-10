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На британського принца Ендрю подали до суду за звинуваченням у зґвалтуванні

Справа стосується фінансиста Джеффрі Епштейна, якого масово звинувачували в сексуальній експлуатації. 

На британського принца Ендрю подали до суду за звинуваченням у зґвалтуванні
Принц Ендрю та Вірджинія Джуфре, 2001 рік
Фото: BBC Україна

На британського принца Ендрю подали до суду за звинуваченням у зґвалтуванні. Позивачкою є американка Вірджинія Джуффре, яка стверджує, що фінансист Джеффрі Епштейн познайомив її з принцом у 2001 році, коли їй було 17, пише Reuters.

За словами Джуффре, принц її побив і зґвалтував, також сексуальне насильство над нею чинив сам Епштейн. Жінка вимагає компенсації моральної і матеріальної шкоди. 

"Сильні і багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші та страху, а повернути собі життя, висловившись і вимагаючи справедливості", – йдеться в заяві жінки. 

Джуффре раніше публічно звинувачувала принца Ендрю в насильстві, однак без судових позовів. Принц в інтерв'ю 2019 року говорив, що не пам'ятає такої жінки і категорично заперечував насильство над нею.

Джуффре говорила, що була жертвою сексуальної експлуатації Епштейна з 2000 по 2002 рік, тобто у віці 16-18 років. За її словами, Епштейн примушував її до сексу з різними людьми, а також погрожував їй. 

Жінка подала позов на принца Ендрю відповідно до американського закону про дітей-жертв, який дозволяє жертвам жорстокого поводження з дітьми подавати до суду на ймовірних насильників навіть після десятки років з моменту злочину. Цього тижня збігає термін подачі таких позовів. 

61-річний син королеви Єлизавети є одним із найвідоміших людей, пов'язаних з Джеффрі Епштейном. Американський фінансист у липні 2019 року був звинувачений у сексуальній експлуатації десятків жінок і дівчат, наймолодшим з яких було по 14 років. 

Епштейн наклав на себе руки у в'язниці в серпні 2019 року. З фонду компенсацій жертвам Епштейна було сплачено більш ніж 121 млн доларів, їх отримали приблизно 138 людей. 

Епштейна вперше звинуватили в сексуальній експлуатації дітей ще 2005 року, але завдяки угоді зі слідством він отримав лише півтора року ув'язнення й вийшов на волю умовно-достроково. Після цього він був знову заарештований як правопорушник, який чинив сексуальні злочини. 

Принцу Ендрю закидають саме те, що він продовжував дружити з Епштейном у 2010 році, після того як суд визнав того винним у втягненні дівчат у проституцію.  У 2019 справу проти Епштейна відновили, він був заарештований. 

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