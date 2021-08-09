Шість українських п’єс перекладуть англійською і презентують у Британії

Конкурсна комісія відібрала шість творів українських драматургів, тексти яких будуть перекладені англійською та згодом презентовані у Великій Британії у форматі перформативних читань та вистав.

Про це повідомляє Український інститут.

П’єсами-фіналістами Драматургічного конкурсу 2021 стали:

Драма «Хлібне перемир’я»

Лібрето до опери «Пеніта ля трагедія» Тетяни Киценко

Сімейна сага «Мать Горького» Лєни Лягушонкової

Пластично-поетичний трилер «Час пілатесу» Ольги Мацюпи

Драмеді «Тіндерленд» Ірини Серебрякової

Драма «П’ять пісень Полісся» Людмили Тимошенко

"Є перша хороша тенденція – нарешті драматург розуміє, що треба звертати увагу на тут і зараз, на сучасність, бачити навколо себе той світ, яким він є і давати фідбек подіям, що відбуваються. Можливо це сталося завдяки критеріям і вимогам, встановленим у цьому конкурсі. Тобто, можливо, Український інститут задає своєрідний модус розмови. Для мене це був приємний досвід, мушу зазначити, що рівень осмислення важливих тем для суспільства значно виріс, на мою особисту думку, порівняно із тими текстами, які я читав раніше в інших конкурсах", – зазначив Павло Ар’є, шеф-драматург Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, сценарист, режисер, член конкурсної комісії Драматургічного конкурсу.

"Transmission.UA: drama on the move" - програма підтримки перекладу та постановки сучасної української драми у країнах Європи. Реалізація відбудеться у трьох країнах – Польщі, Німеччині та Великій Британії протягом 2020-2022 років.

Партнером програми "Transmission.UA: drama on the move. United Kingdom" є Британська Рада в Україні - міжнародна організація Сполученого Королівства, мета якої полягає у поглибленні культурних зв’язків та освітніх можливостей.

Нагадаємо, минулого року Український інститут став партнером театрального фестивалю «Близькі незнайомі», що пройшов 22-27 жовтня у польському місті Познань. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua «Близькі незнайомі»: як театр допомагає будувати відносини України та Польщі.