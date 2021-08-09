Посол Британії: ми виконуємо Будапештський меморандум

"Якщо Україна захоче переговорів у цьому форматі, ми візьмемо участь".

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс вважає, що підписанти Будапештського меморандуму, крім Росії, виконують його.

Про це вона сказала в інтерв'ю BBC News Україна.

"Там було два зобов'язання, чи не так? Країни-підписанти не вдаватимуться до агресії проти України, а у разі, як таке трапиться, країни-підписанти зроблять все, аби притягти агресора до відповідальності згідно із міжнародним правом. От під чим ми підписалися. Ми не нападали на Україну. І ми притягаємо агресора до відповідальності у міжнародній системі", - заявила Сіммонс.

"А з самим меморандумом відбулося лише те, що Росія, яка зобов'язалася не вчиняти агресії проти України, саме це і вчинила. Кожного разу, як Україна ініціювала будь-які переговори у форматі меморандуму, Британія була готова брати участь у них. І надалі теж готова. Якщо Україна захоче переговорів у цьому форматі, ми візьмемо участь", - додала вона.

Нагадаємо, сучасні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії згідно з Будапештським меморандумом, підписаним у 1994 році. У 2014 році Росія - одна з країн-підписантів - анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. При цьому РФ заявляла, що дотримується меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

Допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема, Україна почала отримувати летальне озброєння тільки після окупації значної частини території.

Другий президент України Леонід Кучма раніше назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності.

На початку 2017 року посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко говорила, що Лондон розглядає Будапештський меморандум як політичний, юридично не зобов'язуючий документ.