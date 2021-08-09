Священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства.

Фото: Голос Криму

Російська Федерація продовжує знищувати православну громаду в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона повідомила, що напередодні підконтрольні Росії "силовики центру боротьби з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району та змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння.

Вони повідомили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства та почали складати протокол.

Денісова наголосила, що переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії. Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території.

Українська омбудсманка закликала міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму.

Раніше Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Також підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.