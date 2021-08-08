Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони

Заступник міністра оборони Ганна Маляр зустрінеться з бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо Ярославою Магучіх через її фото з Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії.

Про це Маляр написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Фото викликало обурливу реакцію в суспільстві.

“Наша бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів. Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність”, – зазначила заступниця міністра оборони.

Фото: news.depo.ua

Слідування спортивним традиціям, як от фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, ворог одразу використовує як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає", зазначила Маляр.

“Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога. Разом з тим, прошу припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення. Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю”, – підсумувала урядовиця.

Нагадаємо, 7 серпня Ярослава Магучіх виграла для України бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.