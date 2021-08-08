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У Токіо триває церемонія закриття Олімпійських Ігор-2020

Український прапор несе володарка двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмила Лузан.

Фото: ЕРА/UPG

У неділю, 8 серпня о 14:00 за київським часом на Національному стадіоні у Токіо розпочалася урочиста церемонія закриття Олімпійських Ігор-2020.

З 23 липня понад 12 тисяч спорстменів з 206-ти країн світу змагалися у 33-х видах спорту, розігравши 339 комплектів нагород.

Україну представляли 153 олімпійці у 25 видах спорту і 30 дисциплінах, наші спортсмени вибороли 19 медалей.

Нести державний прапор України на церемонії закриття Ігор довірено володарці двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан, повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету.

“Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо й я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно! Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни! З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива!”, – розказала олімпійська призерка.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

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