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У передостанній день Олімпіади-2020 Україна не змогла зробити ривок в медальному заліку

У скарбничці нашої команди залишилася лише одна золота медаль.

У передостанній день Олімпіади-2020 Україна не змогла зробити ривок в медальному заліку
Фото: Instagram

У передостанній змагальний день Олімпійських ігор в Токіо було розіграно 37 комплектів нагород.

У збірної України певні і ґрунтовні надії були пов'язані з жіночим сектором для стрибків у висоту, де в фінал відібралися відразу три наші стрибунки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

"Бронза" Магучіх швидше розчарувала наших співвітчизників.

Бронзовим призером Ігор стала також українська команда з артистичного плавання.

Крім того, Людмила Лузан та Анастасія Четверікова виграли срібну медаль на каное-двійці на дистанції 500 метрів, а Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг завоював медаль такої ж гідності в боксі.

В активі нашої збірної стало 18 медалей (1-5-12) і в медальному заліку перед заключним днем змагань вона опустилася на 43-е місце.

А за лідерство триває запекла боротьба між збірними Китаю і США.

Поки перемагають китайські спортсмени.

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