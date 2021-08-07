Головним тренером збірної України з футболу стане Ребров, – Маркевич

Голова комітету збірних України УАФ також оголосив, що йде зі своєї посади.

Головним тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров, якого мають призначити 9 серпня.

Про це заявив голова комітету збірних України УАФ Мирон Маркевич, зазначивши при цьому, що йде зі своєї посади, пише sport.ua.

Він побажав Реброву успіхів. “Він на мою підтримку завжди може розраховувати”, – сказав Маркевич.

Водночас своє рішення про звільнення Маркевич пояснив тим, що хоче знову працювати тренером.

“Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів досягали і збірні інших вікових груп. Також важливо, що в рядах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на увазі навіть в іменитих зарубіжних клубах. Я вдячний всім, хто всі ці роки підтримував мене”, – сказав він.

Видання додає, що Маркевич був претендентом на посаду тренера збірної, проте не домовився про контракт.

Нагадаємо, 1 серпня головний тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко оголосив про завершення його 5-річного контракту.