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У "Борисполі" зустріли медалістів Олімпіади Жана Беленюка і Парвіза Насібова

Борці з греко-римської боротьби здобули золото та срібло.

Фото: Lb.ua

Українські спортсмени, борці з греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов, повернулися з Олімпіади в Токіо. В аеропорту "Бориспіль" з квітами та подарунками їх зустріли рідні та шанувальники.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Беленюк 4 серпня виборов для України перше золото. У фіналі він здолав триразового призера чемпіонатів світу - угорця Віктора Лорінца. Для Беленюка фінал Олімпіади - другий у кар'єрі. У 2016 році він здобув срібло, поступившись росіянину Давіду Чакватадзе.

"Минулого разу на цьому місці я стояв зі срібною медаллю і пообіцяв, що наступного разу буде золото. Ось я стримав свою обіцянку", - сказав Беленюк.

Фото: Lb.ua

Насібов привіз срібну медаль у цьому ж виді спорту, але в іншій ваговій категорії. Він поступився іранцеві Мохаммадрезі Гараї. Для 22-річного спортсмена це перші змагання такого рівня.

"Сходячи з п'єдесталу, я був засмучений, але побачивши всіх тут, я обіцяю, що я повернуся сюди ще раз і повторю подвиг Жана, спробую повторити подвиг Жана, і повернуся із золотою медаллю", - сказав Насібов.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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