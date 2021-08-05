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Легендарний 7-разовий чемпіон MotoGP оголосив про завершення кар'єри

Для Валентино Россі цей сезон стане останнім у Гран-прі.

Легендарний 7-разовий чемпіон MotoGP оголосив про завершення кар'єри
Валентіно Россі
Фото: MotoGP

Легендарний мотогонщик Валентино Россі (Petronas Yamaha SRT) на спеціальній пресконференції в четвер перед етапом Гран-прі Штирії заявив, що сезон-2021 стане для нього останнім в MotoGP.

42-річний італієць дебютував в "Королівській" серії ще в 2000 році.

З 2001 по 2005 він завоював 5 титулів поспіль, ще два чемпіонства припали на сезони 2008 і 2009 років. На байках Honda, Yamaha і Ducati Валентино завоював 89 перемог в гонках 

MotoGP.

Всього на рахунку The Doctor 9 чемпіонських титулів в різних серіях, 115 перемог і 235 подіумів. Россі є єдиний в історії мотогонщик, який виграв титули в категоріях 125сс, 250сс, 500сс і MotoGP ™.

Його ім'я назавжди увійде в підручники історії.

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