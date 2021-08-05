Фото: EPA/UPG

Наслідуючи Майка Тайсона

В 1/8 фіналу олімпійського турніру марокканський боксер Юнесс Баалла був, очевидно, дуже розчарований перебігом поєдинку з новозеландцем Девідом Ньїком, а тому зважився на відчайдушний вчинок: спробував вкусити суперника за вухо. На щастя, у нього в роті була капа, завдяки чому новозеландцю пощастило уникнути укусу. Згідно з рішенням суддів, Юнесс Баалла не тільки програв за очками, але й дискваліфікований. Можливо, Баалла мріяв стати в один ряд з Майком Тайсоном, але вибрав для наслідування не найкращий його вчинок.

Фото: hebergementwebs.com Поєдинок Юнесса Баалла та Девіда Ньїка

Два переможці – дві золоті медалі

Спортсмени з Катару Мутаз Баршев та Італії Джанмарко Тамбері одночасно були визнані переможцями в змаганні зі стрибків у висоту. За підсумками виступів Баршев і Тамбері показали однаковий результат – 2,37, і арбітри запропонували легкоатлетам зробити вирішальні стрибки. У відповідь Тамбері поцікавився, чи можливо вручити «золото» їм обом. Судді відповіли, що теоретично правила цього не забороняють. Після цього обидва чемпіони почали разом святкувати спільний успіх. Востаннє таке траплялося на олімпіадах більше ніж сто років тому: в 1908 році (стрибки з жердиною) і 1912-му (семиборство і десятиборство). Щодо стрибків у висоту, то це перший випадок в історії цієї дисципліни.

Фото: EPA/UPG На п'єдесталі перед нагородженням Мутаз Баршев і Джанмарко Тамбері

Лебедина пісня

Гімнастка з Узбекистану Оксана Чусовітіна у віці 46 років завершила професійну кар’єру Олімпіадою в Токіо. Для Чусовітіної ці Олімпійські ігри стали – складно навіть уявити – восьмими в житті. У світі лише 13 атлетів брали участь у восьми або більше олімпійських турнірах, а для гімнастики це абсолютний рекорд. На цих Іграх Чусовітіна змагалася на рівних з 16-річними спортсменками, які ще навіть не народилися, коли гімнастка встигла взяти участь у трьох олімпіадах. Подолати кваліфікаційний раунд, на жаль, не вдалося, але закінчити кар’єру на такому рівні – це вже досягнення.

Фото: facebook/Oksana Chusovitina Оксана Чусовітіна

Олімпійські династії

Одним з найяскравіших на Олімпіаді став турнір з дзюдо. Тут був і політичний скандал, коли алжирський борець відмовився від участі в Іграх через потенційний поєдинок з представником Ізраїлю. А корейська спортсменка Кан Ючжон для того, щоб укластися в заявлену вагу, підстриглася наголо. Але найцікавішою подією став успіх рідних брата та сестри з Японії. Спочатку "золото" серед жінок до 52 кг взяла 21-річна Ута Абе, а через пів години у ваговій категорії до 66 кг найкращим став її брат 23-річний Хіфуме Абе.

Фото: EPA/UPG Японка Ута Абе радіє перемозі

Фото: EPA/UPG Хіфуме Абе

Ще один сімейний успіх вдався російській фехтувальниці Софії Поздняковій, яка здобула в Токіо дві золоті медалі, продовживши справу свого батька – Станіслава Позднякова, чотириразового олімпійського чемпіона.

Жага до перемоги

На змаганнях з легкої атлетики теж не обійшлося без яскравих перемог. У півфіналі жіночого забігу на 1500 метрів фантастичний камбек вдався нідерландці Сіфан Хассан. На старті останнього кола вона впала через контакт із суперницею з Ефіопії, втративши дорогоцінні секунди і пропустивши вперед усіх учасниць забігу. Попри це, знайшла в собі сили підвестися і зробити неймовірний ривок, який приніс їй перше місце в забігу. Після такої звитяги Хассан просто не має права провалитися у фіналі, який відбудеться 6 серпня.

Фото: twitter/Chris Chavez

Фото: twitter/Chris Chavez

Як влучити в десятку, але не влучити в мішень

Не обійшлося на Олімпіаді й без курйозних історій, одна з таких, на жаль, сталася з українцем Сергієм Кулішем. У фіналі змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки Сергій був серед претендентів на медаль, але випадково вистрілив у сусідню мішень хорвата Петара Горсі. Прикро й те, що влучив Куліш у десятку мішені хорватського спортсмена. Ця помилка стала для українця фатальною, через неї він посів останнє, восьме місце.

Фото: НОК України

Нелегка тренерська ноша

Проте в центрі уваги не завжди спортсмени, іноді цікавіше спостерігати за їхніми тренерами. Австралійський коуч олімпійської чемпіонки з плавання Дін Боксалл став справжньою суперзіркою Ігор. Його підопічна Аріарне Тітмус виграла жіночий заплив на дистанції 400 метрів вільним стилем у Токіо, встановивши новий олімпійський рекорд. Тренер так щиро та емоційно радів успіху своєї спортсменки, що забрав собі всю увагу ЗМІ. Скинувши маску, він виконав божевільний танець, мало не збивши з ніг усіх, хто перебував поруч.

По-іншому відзначився німецький фахівець Клаудіу Пус. Тренер дзюдоїстки Мартіни Трайдос перед початком поєдинку схопив її за кімоно, потім почав трясти і дав дівчині досить дзвінкого ляпаса. Спортивна громадськість негайно виказала своє незадоволення такою поведінкою і засудила такі методи мотивації. Але спортсменка через свої соцмережі запевнила, що це звичайна практика і їхній спільний ритуал перед стартом. Враховуючи підсумкову поразку німкені, можливо, слід задуматися про заміну такого ритуалу.

Попри те, що Олімпіада-2020 наближається до свого завершення, у спортсменів ще досить часу, щоб порадувати нас новими цікавими історіями, курйозами чи фантастичними перемогами і рекордами, на які ми з нетерпінням будемо чекати.