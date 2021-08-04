Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020

Наша олімпійська команда розташувалася на 37-му місці в загальному заліку.

12-й змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо, де було розіграно 17 комплектів нагород, приніс збірній України багатий медальний вилов.

По-перше, нарешті в скарбничці нашої команди з'явилася золота медаль. Її приніс борець греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг).

По-друге, подвоїлася кількість "срібла" - колега Беленюка по команді греко-римського стилю Парвіз Насібов (до 67 кг) програв на Іграх фінальну сутичку і став срібним призером.

Крім того, бронзові медалі отримали Ірина Коляденко (вільна боротьба) та дует синхроністок Марта Федіна та Анастасія Савчук.

Цей успіх дозволив збірній Україні злетіти відразу на 24 позиції в медальному заліку - тепер наша олімпійська команда 37-ма.

У лідерській п'ятірці - без змін. Як і раніше, очолює пелотон команда Китаю.

Усього розіграно 242 комплекти медалей з 339. На цей момент 85 країн завоювали хоча б одну нагороду.