Луї ван Гал знову очолив збірну Нідерландів

Без чотирьох днів 70-річний фахівець Луї ван Гал очолив збірну Нідерландів, повідомляє пресслужба Королівського футбольного союзу цієї країни.

З ним укладено контракт до кінця ЧС-2022.

У тренерський штаб ван Гала увійшли Данні Блінд, Генк Фрейзер і Франк Хоек.

Нагадаємо, ван Гал працював зі збірною Нідерландів з 2000 по 2001 рік і з 2012 по 2014 рік. Під його керівництвом команда стала бронзовим призером Чемпіонату світу-2014.

Колишній головний тренер збірної Франк де Бур залишив посаду після Євро-2020.