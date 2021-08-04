Україна в легкій атлетиці поки що без медалей.

Фото: EPA/UPG

21-річна американка Сідні Маклафлін у середу оновила власний світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

У фіналі Олімпіади вона подолала дистанцію за 51,46 секунди, знявши майже пів секунди зі свого попереднього досягнення, встановленого трохи більше місяця тому.

Другою стала інша американка, олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Далайла Мухаммад з результатом 51,58 с, а "бронзу" завоювала Фемке Бол з Нідерландів з результатом 52,03 с.

Українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук фінішували п'ятою і шостою.

Фото: НОК

Нагадаємо, що 3 серпня було побито світовий рекорд на 400 м з бар'єрами і у чоловіків.