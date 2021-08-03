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На Олімпіаді-2020 побито світовий рекорд у бігу на 400 метрів з бар'єрами

Карстен Вархольм першим в історії вибіг з 46 секунд.

Карстен Вархольм
Фото: EPA/UPG
Карстен Вархольм

25-річний норвежець Карстен Вархольм зі світовим рекордом виграв золоту медаль Олімпійських ігор-2020 у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

У фінальному забігу Карстен подолав дистанцію за 45,94 секунди, поліпшивши власний світовий рекорд, який становив 46,7 секунди.

Зазначимо, що колишній світовий рекорд побив у забігу й американець Рай Бенджамін (46,17), якому дісталася срібна медаль.

"Бронза" - у представника Бразилії Алісона дос Сантоса - 46,72.

Додамо, що Вархольм є дворазовим чемпіоном світу (2017, 2019) і чемпіоном Європи 2018 року.

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