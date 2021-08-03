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Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади

Два українські борці гарантували собі медаль.

Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади
Фото: twitter.com/DZSport_

Український борець, депутат Верховної Ради Жан Беленюк вийшов у фінал олімпійського турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії 87 кг. Також у фіналі виступатиме ще один представник України - борець Парвіз Насібов, вагова категорія 67 кг.

В 1/8 фіналу Беленюк переміг представника Сербії Зурабі Датунашвілі, потім - алжирця Башира Сід Азара, а в півфіналі - хорвата Івана Гуклека.

Таким чином, українець гарантував собі щонайменше "срібло". Суперником Беленюка у фіналі стане Віктор Лерінц, срібний призер останнього чемпіонату світу 2019 року. Тоді у фіналі Лерінц програв саме Беленюку.

На Олімпіаді в Ріо 2015 року Беленюк здобув срібну медаль.

Для 22-річного Насібова це перша Олімпіада.

У півфінальній сутичці українець зустрічався з представником Єгипту Ельсайєдом Мохамедом і вирвав перемогу, поступаючись протягом поєдинку з рахунком 0:5. У фіналі він зустрінеться з іранцем Мохаммадом Резою Гераї.

"Мені вдалося подолати нелегкий шлях до олімпійського Токіо. І зараз не можу стримати сліз. Щиро дякую всій Україні, я дуже люблю свою країну. Дякую також за підтримку моїй родині та близьким, а також усім моїм наставникам", - сказав після матчу Насібов.

Обидва фінали відбудуться 4 серпня.

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