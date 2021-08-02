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МЗС Японії прокоментувало ситуацію з насильницькою депортацією білоруської спортсменки з Олімпіади-2020

Міністерство і МОК стежать за ситуацією.

МЗС Японії прокоментувало ситуацію з насильницькою депортацією білоруської спортсменки з Олімпіади-2020
Христина Тімановська.
Фото: Facebook

У Міністерстві закордонних справ Японії повідомили, що оргкомітет Ігор-2020 у Токіо і Міжнародний олімпійський комітет (МОК) детально розбирають ситуацію білоруської легкоатлетки Христини Тимановської.

"Нам відомо, що організаційний комітет Ігор, МОК та інші відповідальні організації вживають заходів, включаючи підтвердження особистих намірів цієї людини", - цитує заяву японського зовнішньополітичного відомства xsport.ua.

"Ми знаємо, що Тимановська в безпеці. Вона співпрацює з відповідальними органами і веде з ними перемовини. Уряд Японії також співпрацює із цими зацікавленими організаціями і продовжить вживати належних заходів у майбутньому", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, Тимановську, яка різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників, намагалися напередодні насильно вивезти до Білорусі.

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