На Олімпіаді-2020 рідкісний випадок: український стрілець вибив "десятку" на чужій мішені і втратив медаль

На Олімпійських іграх у Токіо в змаганнях зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів з трьох положень стався рідкісний випадок.

Український стрілець Сергій Куліш вистрілив у чужу мішень і посів у підсумку восьме місце, хоча претендував на медаль.

Головний тренер збірної України зі стрільби Олександр Камінський прокоментував цей неприємний інцидент.

"Стався такий випадок. У моїй тренерській роботі це другий випадок в історії на Олімпійських іграх. Першого разу таке сталося з американським олімпійським чемпіоном Меттью Еммонсом. Це стрільба з положення стоячи, тут амплітуда коливання гвинтівки велика, тому Сергій не проконтролював. У нього розстебнувся нижній ґудзик, і його повело праворуч", - заявив Камінський в інтерв'ю UA: Перший.

"Я побачив, що постріл є, а на мішені нічого не було. Спершу подумав, що електроніка дала збій. Але потім побачив, що спортсмен, який стояв поруч, звернувся до суддів і почав показувати мішень. Тоді я відразу зрозумів, що Сергій вистрілив по його мішені. Ще й влучив у "десятку", - зазначив головний тренер.

"Сергій був готовий, йшов у трійці лідерів, міг поборотися за перше-друге місце. І навіть після цього інциденту він все одно влучав в самі "десятки". Це неймовірний випадок, і якраз він стався з нами на Олімпіаді", - журиться Камінський.