Фото: EPA/UPG

Легкоатлетка Сіфан Гассан впала під час півфінального забігу на 1500 м у Токіо, але знайшла сили не лише продовжити його, а й виграти.

Dutch star Sifan Hassan (who is attempting to win gold in the 1,500, 5K and 10K) falls just before the bell in the first round of the women’s 1,500m.



BUT…she gets back up and wins her heat in 4:05.17.



WHAT?! #TokyoOlympics pic.twitter.com/riUa5sjZxJ — Chris Chavez (@ChrisChavez) August 2, 2021

Гассан перечепилася об спортсменку, яка бігла спереду, і впала за коло до фінішу. Їй вдалося піднятися, після чого вона почала швидко доганяти тих, хто відірвався вперед, а на останніх метрах вийшла на перше місце.

28-річна представниця Нідерландів - чемпіонка світу 2019 року на дистанції 1500 м і 10000 м. П'ять років тому, на попередній Олімпіаді вона була п'ятою на 1500 м.

У червні 2021 року вона встановила рекорд світу на дистанції 10000 м, але через два дні його було побито ефіопкою Летесенбет Гідей.