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Легкоатлетка з Нідерландів упала під час забігу на 1500 м - і все одно перемогла

Зіркова бігунка боротиметься за "золото" Олімпіади.

Фото: EPA/UPG

Легкоатлетка Сіфан Гассан впала під час півфінального забігу на 1500 м у Токіо, але знайшла сили не лише продовжити його, а й виграти.

Гассан перечепилася об спортсменку, яка бігла спереду, і впала за коло до фінішу. Їй вдалося піднятися, після чого вона почала швидко доганяти тих, хто відірвався вперед, а на останніх метрах вийшла на перше місце.

28-річна представниця Нідерландів - чемпіонка світу 2019 року на дистанції 1500 м і 10000 м. П'ять років тому, на попередній Олімпіаді вона була п'ятою на 1500 м.

У червні 2021 року вона встановила рекорд світу на дистанції 10000 м, але через два дні його було побито ефіопкою Летесенбет Гідей

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