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Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку

Наша збірна опустилася на 58-ме місце.

Фото: Olympics

Сьомого дня Олімпіади-2020 розіграли 21 комплект медалей.

Після розіграшу 132 із 339 комплектів нагород збірна Китаю зміцнила лідерство. На рахунку спортсменів Піднебесної 19 золотих медалей.

Збірні Японії та США відстають на дві і п'ять золотих відповідно.

Медальний залік Токіо-2020.

  1. Китай 19 10 12 41
  2. Японія 17 4 8 29
  3. США 14 16 11 41
  4. ROC 10 14 10 35
  5. Австралія 9 2 11 22
  6. Велика Британія 6 9 9 24
  7. Південна Корея 5 5 6 16
  8. Нідерланди 3 7 5 15
  9. Франція 3 5 5 13
  10. Німеччина 3 4 9 16

Після перших семи днів виступів збірна України розташувалася на 58-му місці.

У скарбничці збірної України лише чотири медалі - всі бронзові. Ще жодного разу в історії після першого тижня виступів у нас не було такого мізерного результату.

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