Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку

Фото: Olympics

Сьомого дня Олімпіади-2020 розіграли 21 комплект медалей.

Після розіграшу 132 із 339 комплектів нагород збірна Китаю зміцнила лідерство. На рахунку спортсменів Піднебесної 19 золотих медалей.

Збірні Японії та США відстають на дві і п'ять золотих відповідно.

Медальний залік Токіо-2020.

Китай 19 10 12 41 Японія 17 4 8 29 США 14 16 11 41 ROC 10 14 10 35 Австралія 9 2 11 22 Велика Британія 6 9 9 24 Південна Корея 5 5 6 16 Нідерланди 3 7 5 15 Франція 3 5 5 13 Німеччина 3 4 9 16

Після перших семи днів виступів збірна України розташувалася на 58-му місці.

У скарбничці збірної України лише чотири медалі - всі бронзові. Ще жодного разу в історії після першого тижня виступів у нас не було такого мізерного результату.