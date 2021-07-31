Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку

Сьомого дня Олімпіади-2020 розіграли 21 комплект медалей.
Після розіграшу 132 із 339 комплектів нагород збірна Китаю зміцнила лідерство. На рахунку спортсменів Піднебесної 19 золотих медалей.
Збірні Японії та США відстають на дві і п'ять золотих відповідно.
Медальний залік Токіо-2020.
- Китай 19 10 12 41
- Японія 17 4 8 29
- США 14 16 11 41
- ROC 10 14 10 35
- Австралія 9 2 11 22
- Велика Британія 6 9 9 24
- Південна Корея 5 5 6 16
- Нідерланди 3 7 5 15
- Франція 3 5 5 13
- Німеччина 3 4 9 16
Після перших семи днів виступів збірна України розташувалася на 58-му місці.
У скарбничці збірної України лише чотири медалі - всі бронзові. Ще жодного разу в історії після першого тижня виступів у нас не було такого мізерного результату.