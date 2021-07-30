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На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі

Євген Рилов виграв свою другу золоту медаль на Іграх.

На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
Євген Рилов, Райан Мерфі і Люк Грінбенк
Фото: EPA/UPG

На Олімпіаді в Токіо на дистанції 200 метрів на спині перемогу здобув російський плавець Євген Рилов - 1:53,27.

Другим на фініші був американець Раян Мерфі (1:54.15), "бронза" - у британського плавця Люка Грінбенка (1:54.72).

Після фінального запливу Мерфі і Грінбенк заявили, що змагаються зі спортсменами, які приймають препарати, котрі покращують спортивні результати.

Хоча вони не називали ні Росію, ні Рилова, втім послалися на рішення МОК дозволити російським спортсменам змагатися в Токіо, незважаючи на той факт, що в країні діяла систематична допінгова програма.

"Дуже психологічно непросто від відчуття, що я брав участь у запливі, який, можливо, не був чистим, але що є, то є. Люди, які знають про ситуацію куди більше, ніж я, прийняли рішення, яке прийняли", - наводить Swimming World Magazine слова Мерфі.

"Це мене засмучує, але я повинен плавати. У мене немає можливості тренуватися на високому рівні заради Олімпіади та одночасно намагатися донести, що люди, які приймають рішення, приймають неправильні рішення. Втім я тут не для того, щоб когось звинувачувати.

Зрештою, хочу сказати, що я вірю в те, що в плаванні є допінг. Що є, то є", - зазначив триразовий золотий призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Грінбанк поділяє думку американського колеги.

"Цілком очевидно, що це дуже складна ситуація - не знати, чи чистий противник, проти якого ви змагаєтеся.

Це те, що є частиною спорту, і (міжнародні федерації) повинні з цим боротися", - заявив бронзовий призер ОІ-2020.

Додамо, що Рилов завоював друге "золото" на Іграх у Токіо. До цього він переміг у плаванні на дистанції 100 м на спині.

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