Вічний рекорд Штеффі Граф устояв: Джокович програв півфінал Олімпіади-2020

У півфінальному матчі чоловічого одиночного тенісного турніру Олімпіади-2020 лідер світового рейтингу серб Новак Джокович зустрічався з Александром Звєрєвим (№5 АТР).

Менш титулований німецький тенісист створив сенсацію, перемігши в трьох сетах - 1:6, 6:3, 6:1.

Щодо Новака, то він не зможе повторити феноменальне досягнення легендарної німецької тенісистки Штеффі Граф, яка 1988 року виграла "Золотий шолом" - всі чотири турніри "Великого шолома" - і Олімпійські ігри в Сеулі.

Нагадаємо, Джокович цього сезону вже виграв три мейджори: Australian Open, Roland Garros і Wimbledon. Йому залишився US Open, щоб повторити досягнення австралійця Рода Лейвера, який далекого 1968 року переміг у всіх турнірах Grand Slam.