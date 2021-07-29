Шість спортсменів із Нідерландів, які ізольовані в японському готелі через позитивні тести на COVID-19, організували акцію протесту в соцмережах у зв'язку з неприйнятними умовами проживання, повідомляє "Спорт-Экспресс".
Олімпійці, деякі з яких сидять під замком уже 8 днів, скаржаться, що не мають доступу до свіжого повітря, оскільки вікна в готельних номерах не відчиняються.
"Це нелюдяно і принизливо", - заявила скейтбордистка Канді Якобс.
У результаті довгих переговорів з оргкомітетом Ігор і адміністрацією готелю нідерландцям було дозволено по 15 хвилин на день стояти біля відчиненого вікна.
Але тхеквондистка Ресмі Огінк усе одно назвала умови життя на карантині "олімпійською в'язницею".