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Кількість випадків зараження коронавірусом на Олімпіаді-2020 стрімко зростає і вже сягнула 198

За останню добу виявлено 24 нові випадки зараження COVID-19.

Кількість випадків зараження коронавірусом на Олімпіаді-2020 стрімко зростає і вже сягнула 198
Фото: Time

28 липня на Олімпійських іграх-2020 у Токіо зафіксували ще 24 випадки зараження коронавірусом, повідомляють на сайті оргкомітету.

Випадків зараження серед спортсменів - 3, решта пов'язані з олімпійським персоналом.

Усього кількість заражених COVID-19 на Іграх сягнула 198.

Нагадаємо, незадоволені проведенням Ігор на тлі поширення коронавірусної інфекції японці виходять на протести.

Так, акції пройшли під час церемонії відкриття Олімпіади 23 липня. Громадяни вважають, що уряд порушує Конституцію і не готовий захистити населення від поширення захворювання.

Влада вирішила проводити змагання без іноземних уболівальників.

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