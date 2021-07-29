​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар

Лікар може ухвалити рішення про змішування вакцин лише в кількох випадках.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що змішування тієї чи іншої вакцини – це не вибір пацієнта, а - виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Лікар може ухвалити рішення про змішування вакцин лише в кількох випадках.

"Або це важка, несприятлива подія після першого щеплення, або гуманітарні проблеми. Наприклад, якщо людина за кордоном отримала перше щеплення Moderna і, повернувшись до України, не має можливості щепитися нею вдруге. До того ж, комбінувати можна або мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Або перша доза AstraZeneca, а друга – вже мРНК-вакциною, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено", - розповів Кузін.

Він зазначив, що не можна після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer.

"Так, правильно (не можна, - ред.). Лікуючий лікар має прийняти обгрунтоване рішення про можливість змішування вакцин і відправити людину в пункт щеплення або центр вакцинації, де ця вакцина є в наявності. Зараз ми на фіналі цих рекомендацій", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, головний санлікар не виключає, що в Україні під час локдаунів вакцинованим дозволять ходити в громадські заклади.